陸加強京冀交界管理 管制人口規模

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河北省政府辦公廳印發關於加強京冀交界地區規劃建設管理的實施方案。

方案要求，河北京冀交界地區要全面落實《京津冀協同發展規劃綱要》，堅決打破「一畝三分地」思維定式，強化統一規劃、統一政策、統一管控，促進與北京城市副中心、北京新機場臨空經濟區聯動發展，嚴格控制開發強度，探索人口密集地區優化開發模式，建立目標同向、措施一體、互利共贏的跨區域規劃建設管控新機制。

河北新聞網21日報導，由省政府統籌指導編制交界地區的總體規劃及土地、城鄉、環保等規劃，切實與北京城市副中心、北京新機場臨空經濟區規劃相銜接。

(旺報)