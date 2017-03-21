美如龍貓森林隧道 探螢蝶祕境
花蓮鯉魚潭及大農大富平地森林園區保育有成，縱管處與花蓮林管處合作舉辦花東縱谷螢蝶生態之旅，白天賞蝶、夜晚賞螢，還有媲美宮崎駿動畫的「龍貓」森林隧道可探訪。
觀光局花東縱谷國家風景區管理處長洪東濤今天表示，每年4至5月是蝴蝶與螢火蟲最活躍的季節，相關生態活動推出多年廣受好評；今年期望透過生態活動結合地方特色工藝、民宿、農場、美食等產業，帶動周邊觀光休閒產業發展。
林務局花蓮林區管理處長吳坤銘指出，大農大富採低密度開發，園區生態日漸豐富，加上今年暖冬影響，螢火蟲提早半個月出現。
園區解說志工邱明富表示，螢火蟲成蟲後生命約僅10多天，此時是牠們的求偶、繁殖季節，若天氣晴朗，晚上天空星光與草叢間閃閃螢光相輝映，宛如「螢火蟲的婚禮」一般浪漫。
此外，由於大農大富平地森林園區占地1250公頃，是大安森林公園的50倍大，經過15年造林有成，現已成為媲美宮崎駿動畫的「龍貓」森林隧道，園區建置13公里林間自行車道，可體驗森林之美，觀察自然生態。1060321
(中央社)
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