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田中農會採購高麗菜 陪老人共食吃午餐

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彰縣田中農會買高麗菜陪老人共食吃午餐
田中農會總幹事曾招英與農業志工隊陪伴復興社區長輩料理高麗菜飯並陪伴吃午餐。(鐘武達攝)
彰縣田中農會買高麗菜陪老人共食吃午餐
田中農會總幹事曾招英（左二）陪著社區長輩料理高麗菜飯。(鐘武達攝)

田中鎮農會為了幫助消化生產過剩、價格低迷的高麗菜，總幹事曾招英今天帶領農業志工隊採購高麗菜到復興社區關懷據點，與長輩一起料理高麗菜飯、做泡菜，並陪伴吃午餐，老人家們感覺好像在享用團圓飯，開心說讚！

曾招英說，縣內盛產的高麗菜最近生產過剩價格慘跌，昨天市場批發價格每公斤不到5元，農民血本無歸，為了協助消化過剩的高麗菜，農會特別結合復興社區關懷據點，舉辦「高齡者行動互助高麗菜料理共食」活動，既關心菜農，也關懷長輩。

農業志工隊10名志工，大清早就到關懷據點帶著20多名老人家做拍打功暖身，接著分工切菜、炒菜，料理出香噴噴的高麗菜飯，到了中午，大家圍坐在長青休閒廣場享用共同的成果，老人家似乎是回味無窮，直說「希望常常來舉辦」。

(中時)

關鍵字：高麗菜田中鎮農會高麗菜料理共食
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