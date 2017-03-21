田中農會採購高麗菜 陪老人共食吃午餐
田中鎮農會為了幫助消化生產過剩、價格低迷的高麗菜，總幹事曾招英今天帶領農業志工隊採購高麗菜到復興社區關懷據點，與長輩一起料理高麗菜飯、做泡菜，並陪伴吃午餐，老人家們感覺好像在享用團圓飯，開心說讚！
曾招英說，縣內盛產的高麗菜最近生產過剩價格慘跌，昨天市場批發價格每公斤不到5元，農民血本無歸，為了協助消化過剩的高麗菜，農會特別結合復興社區關懷據點，舉辦「高齡者行動互助高麗菜料理共食」活動，既關心菜農，也關懷長輩。
農業志工隊10名志工，大清早就到關懷據點帶著20多名老人家做拍打功暖身，接著分工切菜、炒菜，料理出香噴噴的高麗菜飯，到了中午，大家圍坐在長青休閒廣場享用共同的成果，老人家似乎是回味無窮，直說「希望常常來舉辦」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。