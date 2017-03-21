婦人看診不慎遺失隨身物 警熱心協助找尋歸還
大同分局警備隊警員張益瑋3月16日擔服嚴懲惡性違規勤務，於10時35分許駕車經鄭州路與西寧南路時，在人行道上見一婦人焦急的望著地面上四處走動搜尋，似乎是什麼重要的隨身物遺失了。
張員見狀，停放車輛後並立即詢問婦人需要什麼協助，廖女焦慮的向員警述說隨身攜帶的紫色錢包在走進中興醫院要看診掛號時，才驚覺錢包不在身上，因為實在太緊張想不起是在路途的什麼時候遺失的，錢包內含有看診需要的健保卡、印章，還有住家機車鑰匙、定期服用的藥品及金錢等，如找不到對她影響甚鉅。
張員則先安撫廖女的情緒以讓她有思緒回想剛剛的經過，員警並馬上陪同廖女開始在醫院門前四周找尋。
經過約十分鐘的找尋，張員終於在醫院正門口前一處草欉泥地裡發現了紫色拉鏈袋，並立即呼叫另一頭的廖女確認是否為她所有，並在確認物品一樣都沒少後才使焦急的表情露出笑容。
廖女感激的表示，幸虧有員警路過即時察覺她的困擾，才使她當日能順利掛號看診，不然還在煩惱沒有鑰匙和金錢的情況該如何返家的問題，張員也再提醒廖女對於隨身攜帶的重要物品，放妥於背包內及拉上拉鏈才能確保不會再有遺失的情形發生。
(中時)
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