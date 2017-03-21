原民怒批：原轉會淪為「原地空轉」

原民今再度出面怒吼。（陳宜加攝）

總統府「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」20日舉行首次會議，蔡英文總統表示，原轉會是政府與原民間具有高度且對等的對話機制。但原民團體昨出面痛批，原轉會仍以「漸進」為由閃躲，淪為「原地空轉委員會」，更失去作為原民轉型正義最高處理機制意義。

原民會日前公布傳統領域劃設辦法，引發原民團體強烈不滿，認為劃設辦法排除上百萬公頃私有土地，不僅造成傳統領域支離破碎、更有圖利財團之嫌，未來開發案恐將無法可擋，要求退回劃設辦法，並以「部落土地、部落來劃」為原則制定新法規、原民會主委應下台。

蔡英文於原轉會中指出，原住民族對傳統領域的理解是事實的陳述，也是自然主權概念；傳統領域也是先存在的事實，國家法律上公、私有土地區分則是後面才發生。但劃設辦法已進入立法院審議程序，尊重立法院自主性。

但原民團體夜宿凱道抗爭近1個月，昨再度痛批原轉會淪為「原地空轉委員會」，蔡英文承諾為「國與國高度的對等談判與協商」，但結論僅供立法院「參考」，凸顯機制失能。

「政府再次讓族人失望、無法回部落交代。」原民團體指出，既然蔡英文承認「傳統領域是先存在的事實」，便應撤回劃設辦法，分階段試行僅為藉口，承諾成為橡皮圖章。

「原轉空轉、溝通不通；階段說法、寫在哪裡？」前原民台長馬躍˙比吼說，蔡英文只是「發表意見」，顯見原轉會功能性有問題，「和解不是找人來聊聊天，沒有調查、沒有真相、沒有正義」，堅持要求撤回劃設辦法。

原民歌手巴奈也說，自認「就是被騙」，傳統領域不是施捨，竟要原民守在凱道27天求政府退回，劃設辦法偷走百萬公頃私有地，「土地是台灣每一個人的，沒有人是局外人。」

(中時)