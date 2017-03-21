甄莉不借老公200塊 卻借朋友200萬要不回

甄莉大方借朋友200萬，對方卻跑路了。（圖／中天提供）

希德大爆老婆甄莉的散財行徑，無奈直搖頭。（圖／中天提供）

藝人甄莉與老公希德結婚超過12年，婚後專心經營火鍋店，近日夫妻倆一起上《小明星大跟班》，甄莉竟被老公爆料私下跟她借200元困難重重，卻能輕易借朋友200萬元，令在場來賓都直呼「太誇張了！」

甄莉被另一半大爆散財行為，就連吳宗憲也忍不住虧「你們夫妻倆是來炫富？」但希德則否認說：「借到最後人已經跑了！」而甄莉對此解釋，借錢的好友一開始表示開店需要周轉，之前借個3、5萬元，每次有借有還她才放心，加上自己也有開店，很清楚開店的壓力，「當時覺得救急不救窮！誰知道借了之後，人就跑了。」但甄莉對於被騙錢卻相當樂觀，表示：「錢再賺就有了！以後不會再借了！」讓希德在旁無奈直搖頭。

此外，希德還爆甄莉愛打麻將，自以為是賭后，除了打通宵是家常便飯外，有次凌晨5、6點還曾接到老婆牌友的電話，對方竟說「叫你老婆回家好不好？」原來是大家已打了12小時的牌，但甄莉卻還想上訴，引眾人驚呼她的好體力，讓甄莉不好意思說，她唯一的消遣就是打麻將！

(中時電子報)