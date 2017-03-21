信義公益基金會捐地種樹 紅蟳先生紀念公園今揭幕
台南地區有許多閒置農地，為讓這些土地更加活化，信義公益基金會董事長林信和拋磚引玉將家中閒置農地，規畫成紅蟳先生紀念公園，21日舉辦揭幕典禮，邀集嘉義大學園藝系、新生國小孩童及在地居民一起種樹、埋下時光膠囊，相約20年後重回紅蟳先生公園實現願望。
全球人口面臨高齡化威脅，以台南新營區姑爺里為例，65歲以上人口即佔總人口22%，是個典型的超高齡社區，加上社區中有不少閒置的農地，林信和為追念已故的父親，捐出自家的土地，並以父親的名字規畫打造成「紅蟳先生紀念公園」。
台灣早期多仰賴農耕經濟，因此許多地方保有傳統農村社區，但經過歲月長時間的洗禮與社會風氣的改變，農村經濟不再倚賴土地，信義公益基金會為避免農地閒置，且有鑒於全球暖化嚴重，因此在紅蟳先生紀念公園種樹，同時也為社區長者創造互動機會，為農村注入生命。
紅蟳先生紀念公園占地約400坪，未來將成為社區樂齡營造據點，21日揭幕典禮由信義公益基金會董事長林信和、基金會董事周王美文、新生國小16位孩童及在地鄉親等，一起種下樟樹、苦楝、台灣欒樹、鳳凰木等600多棵樹木，並相約20年後打開膠囊時，能夠完成守護樹木、守護家園的約定。
林信和表示，父親林紅蟳除了務農外，生前也很喜歡種樹，公園前面兩棵大樹、石椅，就是父親為讓居民農忙之餘有個休閒的地方，所打造出來的空間。
林信和昨憶起父親的點點滴滴，數度哽咽，他說，微笑是父親標誌，為延續父親的樂善好施，捐土地給基金會興建綠地公園。
林信和也表示，希望藉著紀念父親，也為子孫改善生活環境，並希望台灣與大陸能夠和平共存，台灣的百姓能夠過平安舒適、幸福美滿的日子。
(中時)
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