山頭火拉麵店用過期香料 北市開罰7萬

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台中市衛生局稽查人員稽查大遠百山頭火拉麵山頭火拉麵。（翻攝照片）

台中大遠百山頭火拉麵山頭火拉麵使用的黑胡椒，被查出保存期限到去年的11月，卻仍在使用。（翻攝照片）

台中大遠百知名的連鎖拉麵店「山頭火拉麵店」遭踢爆使用過期香料，台中市衛生局食品藥物管理科在3月13日派員稽查發現，在餐廳貨架有一罐「飛馬粗粒純黑胡椒」，效期為2016年11月23日，以及炸豬排前裹粉用的「山頭火(SA)-益強粉」，效期為2017年3月8日，皆已過期，但因公司登記在台北市，已移轉台北市衛生局做後續裁處。

山頭火拉麵店是來自日本北海道旭川的Santouka山頭火，2012年登台，目前台北有3家分店，台中、台南各一家分店，山頭火台中大遠百店，是日本直營4號店，不過一碗要價300多元的拉麵，竟遭踢爆使用過期香料，讓民眾直呼離譜。

台北市政府衛生局今日中午接獲台中市衛生局通知，台中大遠百山頭火拉麵店使用及貯存逾期原料，經透過食品業者登錄平台查詢，其總公司設於台北市中山北路1段152號4樓。派員製作調查紀錄並全面稽查台北市3家山頭火拉麵店(京站店、SOGO復興店及SOGO天母店)，現場未發現使用及貯存逾期原料。

該公司向台北市衛生局表示：｢台中分店疏於管理，本公司有未盡督導之責。｣經調查違規事實，台北市衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》第15條及44條，處分山頭火拉麵店總公司新台幣7萬元罰鍰。

另外，台北市衛生局今日稽查北市3家山頭火拉麵店，亦發現京站店有3項衛生缺失，包括：冰箱底部不潔、油炸鍋防爆燈不潔、食材未加蓋。衛生局已依違反《食品安全衛生管理法》第8條規定，要求該分店於3月23日前改善完成，屆期未改善，將依同法第44條，另案處分業者6萬元以上、2億元以下罰鍰。

(中時)