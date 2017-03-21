瑤瑤床照洩豪乳春光 睡衣驚藏渾圓北半球秘密

瑤瑤昨po晚安照，衣領處微開，辣曬渾圓北半球。(翻攝自瑤瑤IG)

美少女綜藝《我愛黑澀會》出身的瑤瑤(黃喬歆)，以傻大姊個性及無俚頭逗趣反應聞名，另外，身材高挑纖瘦的她胸前還相當有料，曾跟姊姊Apple一起推出過超尺度寫真集，在年輕世代間人氣不俗，而擁有F罩杯的她，從不吝分享傲人身材，昨她更新IG，又以辣照道晚安，果然春光滿溢，卻被姊姊Apple發現胸前的「玄機」。

瑤瑤「露半球」被姊姊戳破謊言，竟是膝蓋頭加超強柔軟度所形成的「照騙」。(中時資料照片)

昨晚瑤瑤在IG貼出晚安照，穿著藍綠色睡衣的她，刻意半開上衣鈕扣，童趣的睡衣底下露出雪白的傲人豪乳，讓網友直呼太犯規，說她的美照真是「太胸了」，引發熱議，而有網友覺得胸部的位置有點奇怪，隨後姊姊Apple就來留言：「請問那坨肉是什麼？位置也太詭異了吧！！」，瑤瑤也笑認這是張「照騙」無誤，其實就是她之前玩過的，將膝蓋頭當作豪乳的遊戲。

瑤瑤渾圓北半球的祕密就是將膝蓋彎起，再以衣物稍加遮掩，形成「露半球」的火辣假象，Apple也再度留言吐槽：「我就知道你曲膝在胸前！！！那是膝蓋頭！！」，兩姊妹一來一往鬥嘴逗樂粉絲，眾人也驚嘆瑤瑤柔軟度絕佳，竟然能將膝蓋縮到接近鎖骨的地方，不仔細看真的看不出胸部作假，根本神技！

(中時電子報)