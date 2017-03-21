王德傳茶莊跨界合作路易威登，推出訂製款「茶人的旅行硬箱」!

我要評比

「王德傳茶莊」與精品業者「路易威登」合作，推出訂製款「茶人的旅行硬箱」茶具組，預計四月中旬於門市上市，價格店洽。（徐力剛攝）

「王德傳茶莊」第五代傳人王俊欽現場示範工夫茶泡製，瞬間茶香四溢。（徐力剛攝）

「工夫茶」除講究泡茶器具外，以龍眼炭、銀壺煮水，水質溫潤甘甜。（徐力剛攝）

王德傳茶莊與新生代陶藝家黃嘉男（圖右）合作，推出「薄胎柴燒壺」、「柴燒杯」與「薄胎柴燒茶海」等杯具。（徐力剛攝）

作品「薄胎柴燒壺」薄如蟬翼，以強光照射可透光。（徐力剛攝）

隨著物質水平提升，現代人愈趨重視生活品味，中國千年茶文化是老祖宗留下智慧結晶，品味並了解「茶」文化，已成為時下流行趨勢。

「王德傳茶莊」成立於清朝年間，迄今已有百年歷史，王德傳茶莊第五代傳人王俊欽認為，「工夫泡」最能將中國烏龍茶詮釋淋漓盡致，工夫有費時、費精力之義，以講究器具搭配適合水溫沖泡，能表現出茶葉最佳風味。要泡出好茶，「水」是關鍵，以龍眼炭、銀壺煮水，水質甘甜溫潤，透過起火、煮水、沏茶、出湯與品茗過程，可安定內心享受與自我對話時光。

此次「王德傳茶莊」與精品品牌「路易威登」合作，推出訂製款「茶人的旅行硬箱」33件組與11件組茶具，預計4月中旬全台門市上市，茶具與新生代陶藝家黃嘉男、金屬雕塑家戴宏洋、製筆名家郭小小、竹藝工藝家羅川敦、藺草工藝家鄭滿足等人合作，推出限定款茶具，結合傳統與創新思維再出發，激發出全新火花。

黃嘉男表示，此次與王德傳茶莊合作作品中，以「薄胎柴燒壺」製作難度最高，燒製窯燒前一周就必須開始前置作業，一天僅能製作一件柴燒作品，相當費時費工，從準備開始到製作完成約需三周時間;鑑賞柴燒作品，可由火痕、落灰、流釉與金屬光澤4部分品評。戴宏洋指出，作品「金屬圓方硯壺承」是以宋代硯台為概念設計，透過不鏽鋼熱燒處理製作老石肌理，創造仿舊美感。

(中時)