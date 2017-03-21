321國際森林日 屏東植樹2000餘株
為響應321國際森林日，21日由屏東縣政府、屏東林區管理處與屏東農業生物科技園區共同舉辦「植樹護林、守護臺灣」植樹活動，邀請屏東縣長潘孟安與林管處長張偉顗、農科主任張淑賢及鄰近德榮、德和、海豐等社區民眾及學校團體，選在農業生物科技園區內種下羅漢松等11種共2240株苗木，為屏東增加1.4公頃的綠地。
潘孟安表示，屏縣府與林管處近年在育林、造林、護林上積極合作，在潮州林後四林森林園區等台糖用地，種植共5000多公頃結合休憩的生態造林，並陸續將公路、河川系統景觀行道樹改種抗旱抗颱、適合當地氣候的原生樹種，而農業剪枝、伐木工作留下的植體廢棄物，則進行集中回收處理為再生運輸燃料，不但節能減碳更打造屏東美好綠色環境。
張偉顗說，3月21日為聯合國訂定的「世界森林日」，同月12日為國人的植樹節，此月分不但最適合種樹，也能夠透過植樹活動讓大家實地種樹、親近森林，順勢宣導森林的重要，今年林管處為農科所種的林木剛好滿10年，特邀國際認證樹藝師為民眾提供各式植栽管理諮詢，期待國人種出健康的樹，為台灣國土保育盡分心力。
林管處指出，植樹樹種包括羅漢松、大頭茶、水黃皮、欖仁、大花紫薇、枯里珍、光蠟樹、無患子、黃連木、苦棟、九芎共11種，並準備桂花、含笑花、黃梔花、七里香、樹蘭、黃金扁柏6種、共800株苗木，贈送給參與民眾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。