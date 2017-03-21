321國際森林日 屏東植樹2000餘株

屏縣府及屏東林管處選在國際森林日一起種樹。(林和生翻攝)

屏縣府及屏東林管處宣導森林重要性。(林和生翻攝)

為響應321國際森林日，21日由屏東縣政府、屏東林區管理處與屏東農業生物科技園區共同舉辦「植樹護林、守護臺灣」植樹活動，邀請屏東縣長潘孟安與林管處長張偉顗、農科主任張淑賢及鄰近德榮、德和、海豐等社區民眾及學校團體，選在農業生物科技園區內種下羅漢松等11種共2240株苗木，為屏東增加1.4公頃的綠地。

潘孟安表示，屏縣府與林管處近年在育林、造林、護林上積極合作，在潮州林後四林森林園區等台糖用地，種植共5000多公頃結合休憩的生態造林，並陸續將公路、河川系統景觀行道樹改種抗旱抗颱、適合當地氣候的原生樹種，而農業剪枝、伐木工作留下的植體廢棄物，則進行集中回收處理為再生運輸燃料，不但節能減碳更打造屏東美好綠色環境。

張偉顗說，3月21日為聯合國訂定的「世界森林日」，同月12日為國人的植樹節，此月分不但最適合種樹，也能夠透過植樹活動讓大家實地種樹、親近森林，順勢宣導森林的重要，今年林管處為農科所種的林木剛好滿10年，特邀國際認證樹藝師為民眾提供各式植栽管理諮詢，期待國人種出健康的樹，為台灣國土保育盡分心力。

林管處指出，植樹樹種包括羅漢松、大頭茶、水黃皮、欖仁、大花紫薇、枯里珍、光蠟樹、無患子、黃連木、苦棟、九芎共11種，並準備桂花、含笑花、黃梔花、七里香、樹蘭、黃金扁柏6種、共800株苗木，贈送給參與民眾。

(中時)