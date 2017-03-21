張高麗3/25赴博鰲 習李忙出訪缺席

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博鰲亞洲論壇2017年年會23日登場，中國大陸外交部20日宣布，中國大陸國務院副總理張高麗25日應邀出席博鰲亞洲論壇2017年年會開幕式並發表主旨演講。

博鰲亞洲論壇2017年年會23至26日舉行，主題為「直面全球化和自由貿易的未來」。前副總統蕭萬長將以兩岸共同市場基金會榮譽董事長身分出席，並於24日抵達海南，中國大陸國務院台灣事務辦公室將擇一副主任接機。

博鰲亞洲論壇2016年年會去年3月22至25日登場，中國大陸外交部在當年3月17日的記者會上即對外宣布，中國大陸國務院總理李克強將應邀出席。與去年相較，大陸外交部今年公布張高麗出席的時間晚了一些。

另外，根據了解，有別於去年在博鰲登場的「蕭李會」，大陸方面今年並未安排張高麗會見台灣的企業家代表團。至於中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍則將於25日的午宴上宴請蕭萬長等一行人。

自中國共產黨第18次全國代表大會（中共18大）以來，2013年起的博鰲論壇年會，每年皆由中國大陸國家主席習近平、中國大陸國務院總理李克強輪流出席。今年是18大以來首次由大陸國務院副總理出席博鰲論壇。

中國大陸外交部17日宣布，李克強將於22日至29日正式訪問澳洲、紐西蘭。至於習近平的動向，大陸外交部20日間接證實4月將召開「川習會」（美國總統川普與習近平會面），雙方啟動「相關的準備工作」。1060321

(中央社)