周日來公館賞杜鵑！「食字路口」大啖美味小吃

台北市臺大公館商圈周麗華理事長（中間）邀請大家一起來到公館商圈參與326達人召集令、公館食字路口活動。（台北市政府商業處提供）

美味雞排、黑糖青蛙鮮奶、香Q割包、多汁水煎包、大口滿足的豬血糕等，談到學生林立的公館商圈，大家總不會錯過美食！話說淡淡三月天，正值台大杜鵑花季，而台北市政府商業處也將在於本周日（3/26）在台北市館商圈經典重現「食字路口」，號召各方饕客群聚挑戰美食接力賽，只要民眾在80分鐘內闖關完成，就有機會奪冠，抱回萬元消費卷！期望挑起民眾食慾，並探索在地美食小吃。

此外，現場還有免費的趣味泡泡足球賽能夠參與，帶領大家體驗時下最夯的「人體撞撞樂」，讓民眾在吃飽飯後也能消耗熱量，不僅滿足口腹之慾還能享受刺激的「足球滾碰撞」，體驗食力與體力的PK刺激感！

台北市商業處表示，這次公館以運動結合美食為主題，不但吸引大批觀光人潮，也讓許多在地特色產業、藝文活動得到曝光，而商圈美食因鄰近學區的影響，紛紛發展出價格樸實、風味多元的料理小吃

今年也適逢世大運風潮，因此特地將運動競賽的精神結合商圈特色活動，在公館重現10年前的火紅節目「食字路口」美食馬拉松以及泡泡足球賽，透過激情競賽展現公館商圈的生命力，讓商圈玩出新生命、創造產業新生機。

今年除了主題吸睛，也結合杜鵑花季，成功帶動人潮參與，為了讓民眾能在賞花之餘也能參與公館活動，因此特地讓台灣曾經紅極一時的美食節目－食字路口重現登場！

透過料理名稱的限時接力賽，讓民眾盡情探索公館小吃，只要民眾召集五人組隊，並在80分內闖關奪冠，即可獲得萬元現金消費券，自由體驗公館近百家美食。

此外，公館也結合時下年輕人最夯的泡泡足球賽，在圓滾滾的泡泡球內彼此碰撞、滾動來踢球得分，不但顯現公館年輕人的青春活力，更為悠閒的賞花行程帶來熱情刺激。

位在公館的台大校園內，每年3月都是杜鵑花花期。2017台北杜鵑花季，首度在台北南區舉辦。（台北市觀傳局提供）

台北市政府商業處表示，3/26號除食字路口及泡泡足球之外，也提醒民眾若有杜鵑花季消費抵用券者，請在4/15前至公館商圈使用，體驗公館美食魅力，在一日公館遊的同時體驗賞景、遊玩、吃美食的樂趣，不但可以身處一片花香中，更能創造回味無窮的舌尖回憶！

(中時電子報)