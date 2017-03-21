掌握這些營養小細節　就能輕鬆養生

只要注意到一些營養觀念，也能輕鬆達到養生的效果，圖為甜菜、胡蘿蔔和奇異果汁。(圖/Shutterstock)

習慣早上喝咖啡的人，咖啡應該在服用保健品前1小時喝完。圖為麥當勞McCafé。（圖片提供／麥當勞）

養生就跟減肥一樣是一門大學問，減肥的人很多，但是想養生的人也不少，比起減肥可能造成不良身體副作用，養生可能就是一種比較溫和的減肥方式，或者是說，持續注重養生，長久下來，也能達到溫和減肥的療效。

養生首重良好的營養觀念，《華盛頓郵報》(The Washington Post)專欄報導，特別將有些常見又容易犯錯的飲食行為，一一點出，讓想要獲得健康的養生人士，不再輕忽這些小細節：

1.用含咖啡因飲料服用保健品

茶、可樂和咖啡等含咖啡因的飲料，不適合用來服用保健品，因為咖啡因會阻礙人體吸收維他命和礦物質的能力，包括保健品裡的鈣、鐵、維他命Ｂ、Ｄ等。所以，如果你是習慣早上就先來一杯咖啡的人，那麼，咖啡最好在服用保健品1小時之前喝完。

2.為了減少攝取糖分，不吃水果

美國日常飲食中，攝取糖分的最大來源是含糖飲料，而不是水果。含糖飲料沒有營養價值，但是水果富含纖維、維他命和保護性抗氧化劑。除此之外，我們常常不知不覺喝了太多飲料，可是很少一下子吃了太多水果，所以如果想要藉由降低糖分來減肥的話，不吃水果未必能獲得最佳效果，還不如別喝含糖飲料，才能有效減少糖分攝取。

3.過分依賴「低脂」、「無糖」標籤

自從我們越來越有健康意識以來，可能在購買食品的時候，會倚賴食品標示上的「低脂」、「無糖」標籤，告訴我們食物裡「不含」什麼成分。但是，過多加工的食品可能「無脂」、「無糖」，但卻加入了大量的防腐劑和精製成分，所以在閱讀營養標示時，更重要的其實是食物裡「包含」了哪些成分。

4.飲用豆奶或杏仁奶前，沒有搖晃

大豆、杏仁、腰果和米製成的奶製品，通常都富含鈣和維他命Ｄ，但是這些營養成分通常都會沉澱到飲料底部，它們不會停在流質食物裡面，所以如果沒有搖晃均勻，很可能就攝取不到沉在底下的維他命和礦物質「精華」了。

5.為了減肥不吃沙拉醬

坊間常有一種說法，認為沙拉醬是造成肥胖的原因，因此鼓勵大家吃沙拉的時候，不要沾醬，但其實蔬菜裡包含很多脂溶性的維他命Ａ、Ｅ、Ｋ，以及需要脂肪才能吸收的抗氧化劑，如果不吃油和醋的話，很多營養成分也就流失了。所以沙拉醬裡的油、醋、堅果、酪梨等成分，才是提高身體吸收蔬菜營養成分的關鍵。

6.選錯優格 沒有補充到益生菌

邏輯認知上，優格是發酵乳，發酵食品都含有益生菌，照此推理，所有優格都含有好的益生菌，但不幸的，事實卻並非如此。市售的優格產品中，部分經過加熱處理，或做過巴氏殺菌處理，以減少酸味，增加保存期限，其中的「好菌」在加熱過程中就消失了。所以在購買優格時，保險起見還是要看一下營養標示裡面，是不是含有嗜酸乳桿菌，保加利亞乳桿菌等益生菌，才不會買錯還沒發現喔。

7.流汗後喝運動飲料

一般人在大量流汗之後，認為人體流失水分和電解質，就會喝運動飲料迅速補充這些成分，但是其實大概像是一場足球賽或是馬拉松那樣的耐力運動之後，我們才需要靠運動飲料來補充。因為運動飲料裡含有過多的糖和鹽，如果只是平常的運動消耗量，我們根本不需要運動飲料，換句話說，一般人運動後，只需要喝水補充流失的水分就可以了。

(中時電子報)