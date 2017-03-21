打鼾其實是種病！聽聲音辨別致命危機。(圖/康健雜誌提供)

打鼾代表睡得很香？睡得很沉？事實剛好相反，它是睡眠呼吸障礙的症狀之一，會打鼾的人的睡眠品質根本不好，還可能引發健康危機。

鼾聲是睡眠狀態下舌頭和軟顎等呼吸道肌肉放鬆，氣流通過時振動組織，部分呼吸道阻塞所造成的聲響，尤其是上呼吸道阻塞，會阻礙呼吸氣流暢通，使病人出現呼吸不足、甚至短暫停止呼吸的情況。

如果睡眠長期處於呼吸中止與缺氧狀態，將可能造成免疫功能全面性的瓦解，對身體傷害很大。

更重要的是，如果打鼾同時有阻塞性睡眠呼吸中止症，長期缺氧的狀態將使血管內皮受損而造成血管狹窄，容易引發高血壓，當血壓一高，身體各部位血管都會承受高壓，長期下來容易導致心臟、腎臟和其他組織傷害，增加猝死機率。

鼾聲分兩種，其中一類較危險

● 低頻、連續鼾聲較不危險

經鼻振動軟顎的鼾聲頻率較低，偶爾過敏、感冒、鼻塞，組織腫脹、通道狹窄，或是疲勞、睡得較沉，神經肌肉更為放鬆的時候，可能發出微微鼻鼾，這種低頻且偶發的鼻鼾症狀，在身體不適的症狀改善或改變睡眠習慣之後多半就能改善。

這時可以針對過敏、鼻塞，用抗組織胺、類固醇鼻噴劑或抗白三烯藥物治療。加上改善睡眠習慣，不要太晚、太累才上床睡覺，也該避免睡前喝酒、服用鎮靜劑和安眠藥。

小朋友的鼾聲通常是穩定而連續的，這種鼾聲比較沒有睡眠呼吸中止的危險，不過如果打鼾同時合併小朋友注意力缺乏、過動或生長遲緩的情況，就需要進一步檢查原因。

(製圖/李文譯 康健雜誌提供)

● 高頻、間歇鼾聲是警訊

可能罹患阻塞性睡眠呼吸中止症，從喉嚨深部、舌根振動所發出的高頻口鼾聲。通常習慣張嘴呼吸、舌頭肥厚或舌根往後掉的人容易發生。

這類患者呼吸道更狹窄，當氧氣不足時，大腦就會下達胸腔更猛烈吸氣的命令，忽然增加的氣流壓力會令本來已經很狹窄的呼吸道完全關閉。就像一根過度使用的吸管，用力吸到最後，吸管會縮得扁扁的，吸不到任何東西。

猛烈吸氣的結果會發出一串激昂的鼾聲，隨後出現嘎然而止的沈默，短則10秒，長時多達1分鐘，這段時間心臟甚至可能停止跳動。這片死寂通常在人體求生本能下，病人會從睡夢中驚醒，有時像被嗆到一般重新呼吸。患者通常在無意識的快速動眼期下清醒，過不久再度沉沉睡去，整夜反覆這樣的循環。以1小時呼吸中斷30次以上的重度阻塞性睡眠呼吸中止症患者來說，每晚8小時的睡眠時間內，至少有高達240次睡眠呼吸中止或低下事件。

林口長庚醫院耳鼻喉部主治醫師李立昂表示，這段呼吸中止的時間是最危險的，病人有可能猝死。

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(中時電子報)