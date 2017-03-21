為身體健康著想 老闆花千萬種水耕菜請員工食用

林俊榕、雍采惠夫妻認為水耕菜的好處多，每周採收後，都會免費送給員工食用。（黃文博攝）

客戶到一億機器洽公，林俊榕、雍采惠夫妻，也都會提供水耕蔬菜與他們分享。（黃文博攝）

台南有一位佛心老闆，為了員工的身體健康著想，花千萬元打造一間300多坪的LED燈水耕無塵蔬菜園，每周採一次讓員工帶回家，客戶來洽公，也都以自家產的生菜沙拉招待，實驗一年多來，發覺各界反應不錯，決定擴大產量對外販售。

創業快一甲子的一億機器，主要生產各式塑膠吹袋機和塑膠廢料再生機等機器，董事長林平和剛創廠時只有10人，現在已經是120位員工的大廠，多數幹部都是一起打拼的伙伴，因此員工都被視為家人。

一年多前，林平和找來大兒子總經理林俊榕和二兒子經理林俊維商量後，決定利用永康廠的300多坪空間，設立一處無塵的LED燈水耕無毒蔬菜園，還請3位女員工專門培養各式水耕蔬菜，並成立瀛彩生技公司，營運一年多來，平均每周可生產170至190公斤左右的水耕蔬菜。

林俊榕說，水耕菜的好處實在太多了，有防蟲無農藥、無重金屬、硝酸鹽含量低、乾淨衛生、無保鮮劑和催熟劑的問題，他和太太雍采惠及家人經常食用，發現身體狀況改善許多，因此每周採收後，也分享給員工食用，連客戶來洽工吃後，也都讚揚不已。

瀛彩生技看到水耕蔬菜的商機，也決定擴大產能，除了透過網路銷售到全台各地外，目前每周四早上10點到下午5點，也在該公司永康區中正南路306巷5號門市對外銷售。電話：2545460。

(中時)