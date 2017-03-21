揪團齊步走！親子共同來穩固健康
揪團動起來！新竹市衛生局為民眾健康，21日啟動「每日1萬步、健康邁大步」健走系列活動，連續3個月分別在東、北、香山區舉行，且各區主題都不同，歡迎親子前來培養健康運動習慣，尤其每場健走活動，將抽中3名幸運兒，可獲知名運動球鞋兌換券。
25日「每日1萬步」健走活動，在十八尖山展開，現場主題為「粉紅健走趴」，衛生局說，當天民眾配戴粉紅色衣物或配件，即贈送粉紅化妝包，第2場17公里海岸「海天一線」，則在4月22日推出「寶貝健走趣！大手牽小手齊步走」，民眾穿著親子裝即贈送兒童餐具組。
壓軸場「3代同堂齊步走」，5月6日將在景觀大道健走步道登場，民眾響應3代同堂主題，就能得到「新竹好物」好香米，今年82歲的溫馨國際同濟會長楊揚仁，相當重視身體健康與體能，由於經常去十八尖山運動，天天精神抖擻，他呼籲民眾踴躍參與，還可結交到很多好朋友。
衛生局長何秉聖說，民眾只要著輕便服裝、運動鞋，記得「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」健走小口訣，就能把健走融入生活，另市府也積極串聯各個綠廊道，與YouBike結合，透過環境營造，盼「整個城市都是市民的運動場」
衛生局表示，為鼓勵民眾持續運動，將發給參與健走民眾「運動護照」，紀錄每天運動情形，作到「每周至少運動5天、每天運動30分鐘、完成6個月」，除可至衛生所換取精美禮物，還能參加國際溫馨同濟會與丹赫服裝提供的球鞋抽獎。
(中時)
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