色運將性侵韓女 詹男將精神鑑定

計程車司機詹侑儒涉嫌餵毒、性侵3名韓國女觀光客，遭檢方依妨害性自主罪嫌起訴，但詹矢口否認，辯稱是看A片打手槍，以沾有精液的手掌猥褻其中1名代號C女的被害人，否認以手指插入；另外，在飲料中混入四級毒品，致被害女子昏迷，詹辯稱自己服用的安眠藥物，不知是毒品。士林地方法院今天下午開庭審理。

法官欲傳喚C女出庭，但因人在韓國，告訴人委託律師出庭，本人不願意再來台灣，希望法院能盡快審理。

詹的辯護人說，當事人希望能夠和解，透過告訴人委託律師與被害C女聯絡，但韓國駐台辦事處人員轉知，被害韓女並無和解意願。

因詹平時有服用藥物的習慣，犯案時的精神狀態將會是量刑的重點，辯護人向法院聲請精神鑑定，了解犯案時的精神狀態，法官裁定4月18日進行鑑定。

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(中時)