330萬名學生保險 8月恐陷空窗期

攸關330萬名高中職以下學生權益的學生保險(簡稱學保)，教育部將於4月公開招標規格，由於先前承作學保的三商美邦人壽幾乎年年虧損，國內主要壽險公司皆表示，承接保險的意願不高，這是繼去年學保8度流標、最後協商由三商美邦承保後，壽險公司直言，今年8月以後學生保險恐再度陷入空窗窘境。

壽險公司不想承接學保，主要是這項業務弊病很多，如愈來愈多70、80歲的老年人明明臥病在床，還假借小學附設補校的學籍投保，並於保險期間內身故、家屬領了100萬元保險金，而這樣的弊端竟然被村里長廣為宣傳，加上民間團體要求大大小小的理賠的壓力，壽險公司表示，保險損失率破百就算了，最後還可能因為被罵、賠上商譽，誰想參加招標?

學保年保費僅微調至514元，一年總保費收入不到17億元，但因為學校廣布、壽險公司得付出較高的人事、行政費用，加上弊端很多，因此無公司想承接這項業務，去年才會一連8次流標，最後教育部緊急協調金管會，請三商美邦人壽再承保1年。

壽險公會已向負責承辦的新北市教育局爭取修正學保條款，壽險公司主管表示，應該新增投保年齡限制(如35歲以下)、不得帶病投保等，保險應歸保險，學生有重大疾病應該歸社會福利制度來照顧，才能提高壽險公司競標的意願。

(中時)