蒐集巷弄彩繪 點亮舊城街道

新竹市大同108舊城再生基地，26日將在上午10點，舉辦「舊城有感節Part 2」系列—「漫步舊城‧軼事采風」巷弄彩繪活動，接續先前踏查尋訪與製作故事箱所蒐集的成果，以集體創作方式，運用描繪街區面貌以及拼貼的手法，讓大同108巷弄躍身成為舊城街道藝術空間亮點。

市長林智堅表示，活動是讓民眾以自發性的方式來認識自身所居城市，更能深刻體驗並挖掘出舊城在地的故事，並利用踏查舊城街道路線，增進與在地商家之間的互動，透過親身經歷述說自己重要的回憶及舊城故事，以增進大家對於在地的認同感與歸屬感。

曾經參與前次活動的吳小姐與彭小姐說，在踏查過程中，新奇發現一家「杏春中藥店」，從光緒13年間就開始經營，原來就是兒時父母親經常帶她們來的中藥店。從以往琳瑯滿目的藥材及老闆老闆娘忙碌著雙手包藥的記憶，歷經時代演變，現今民眾大多選擇至大藥局購買或至現代化科技中醫診所就診，導致傳統中藥行逐漸沒落，難得舊城區還有充滿歲月痕跡且溫馨的中藥店，第3代傳人溫彭奶奶目前已經高齡88歲，依舊充滿活力。

都市發展處長陳永源表示，延續前次民眾「踏查尋訪」活動帶回的故事，透過自己的方式記錄舊城，把童年回憶或成長過程新奇的發現，都裝入屬於自己的「舊城故事箱」裡，並展示懸掛於大同108舊城再生基地巷弄牆面，帶給大家不同的全新體驗，歡迎民眾踴躍參加。

都市發展處表示，26日除舊城巷弄彩繪活動外，另有「動手做水果凍凍」體驗攤位，並備有輕食茶點可享用，歡迎市民相揪前來參加。「舊城有感節Part 2 系列活動」後續於4月份尚有「舊城印記‧紙花創作」活動，歡迎所有市民朋友線上報名或至大同路108舊城再生基地現場報名，活動全程免費，更多活動資訊請上facebook臉書粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」，或於平日9:00-17:00至大同路108號詢問。

(中時)