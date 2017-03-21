澎湖西吉嶼「藍洞」 縣府籲民勿擅闖保留區

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即將邁入澎湖旅遊旺季，近來正夯的旅遊秘境西吉嶼「藍洞」，澎湖縣政府已列為玄武岩自然保留區，再次鄭重呼籲遊客切勿擅闖，違法判刑併科2000萬元罰金。

內政部於93年正式公告澎湖縣東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼成立南方四島國家公園；澎湖縣政府同時也將東吉嶼、西吉嶼提報為澎湖南海玄武岩自然保留區。

最令人驚艷的西吉嶼有一處天然玄武岩海蝕洞，俗稱「灶籠」，該處水下洞穴也得名「藍洞」，因為深度落差與光線折射所創造的唯美藍色，譽為上帝調出來的藍，這也是名列世界7大最美藍洞。

縣府農漁局表示，藍洞位於澎湖南海玄武岩自然保留區範圍內，凡未經申請許可擅自進入，依文化資產保存法規定，最重可處5年以下有期徒刑、得併科2000萬元以下罰金。

縣府指出，去年曾傳言有船家無視法令，恣意載客侵入藍洞，更險些發生海難，農漁局會同澎湖海巡隊出動巡防艇巡弋查察，所幸只是虛驚一場。

連日氣候轉好海象佳，觀光季即將開展，為了保護澎湖美麗海岸景觀及遊客安全，縣府重申藍洞是天然海蝕洞易坍方釀生意外，呼籲遊艇業者及遊客切勿進入保留區，避免因不諳法令觸法受罰，屆時一定究辦重罰嚴懲不貸。

(中時)