東海大學國際周開鑼！各國傳統舞蹈展特色
東海大學2017年國際周正式開鑼！今天開始連續3天，以「跨越62 開啟新時代」為主題、正式展開，中午的活動開幕儀式上，包括各國美食、傳統舞蹈展現年輕人的活力與各國國情特色，熱鬧滾滾。
東海國際周開幕活動由校長王茂駿主持，學生熱烈響應、展現年輕活力，包括日本學生帶來的日本傳統豐收舞蹈、港澳及印尼與馬來西亞學生帶來各國歌唱表演、大陸學生演奏國樂，一連串緊湊的演出讓氣氛high翻天，連來自日本白百合高中的師生也大呼過癮。
此外，美食也是國際周不容錯過的，學生自製的馬來西亞肉骨茶、辣死你媽（椰漿飯）、來自印尼的炒麵、蝦餅、港澳的咖哩魚蛋、大陸的麻辣燙、煎餅果子、越南的烤肉米線、炸春捲以及日本的抹茶拿鐵和抹茶布丁，都是境外生利用下課時間精心烹煮。
王茂駿表示，東海大學有超過1000位境外學生，學校對學生的國際化或國際移動力養成都很重視，除注重英文課程，對於去當境外生或雙聯學位、甚或是國際職場實習，都希望學生能好好把握機會。
(中時)
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