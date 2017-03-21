中石化送愛到偏鄉 鼓勵學童多用環保餐具

中石化送愛到偏鄉公益活動，送給大坪分校孩童不銹鋼隔熱餐盒及毛毯、文具等實用物資。（中石化提供）

中石化送愛到造橋鄉錦水國小大坪分校，除了贈送環保餐具，希望透過生態環境教育，讓孩童重視自然與環保。（中石化提供）

中石化送愛到偏鄉公益，愛心專車下午開進苗栗造橋錦水國小大坪分校，因學校位於山區，中石化捐贈不銹鋼隔熱餐盒及毛毯、文具等實用物品，並邀請志工帶領環保課程與遊戲，讓孩童能減少使用塑膠袋，多利用可重覆使用的環保餐具，將保護生態環境種子向下紮根。

大坪分校位於三灣鄉，人口長年外移嚴重，去年8月起改制為苗栗縣造橋鄉錦水國小大坪分校，28名學生多來自隔代教養、新住民或單親家庭。

中石化公司有感於山區學校較寒冷，選定不銹鋼隔熱餐盒及毛毯、文具等實用物品作為捐贈物資，並邀請熱心家長與高中生組合的課業輔導團隊帶領課程與遊戲，讓孩子在寓教於樂中學習利用可重覆使用的環保餐具，保護生態環境從自我做起。

中石化從2013年啟動送愛到偏鄉活動，已服務23所國小，這次到大坪分校不只送物資，還增加環保課程與活動。近年中石化不斷透過改善製程與設備，試圖將汙染降到最低，符合社會期待，會持續將環保、節能減碳等觀念帶入偏鄉學校，為環保及照顧弱勢努力。

(中時)