中市府追加減預算案 藍綠攻防遭擱置

台中市議會今天起召開臨時會審理台中市政府106年第一次追加減預算案，會中國民黨團以違反預算法及相關程序為由，要求退回重編，最後因人數不足議長宣布流會而遭擱置。

台中市議會臨時會今天開議，排定審查台中市政府提出106年第一次追加減預算，國民黨團質疑市府本預算才被刪了39億元，就辦理追加預算35.5億元，直逼本預算遭刪除金額，顯示預算編列浮濫。

國民黨籍議員楊正中指出，這項追加預算案中，除了追回被刪除的不合理預算外，更有一些不必要的新增支出，甚至將賒借收入用於經常門科目，顯示預算編列浮濫，違反預算法規定，市府浮編、違法亂紀的預算，議會有權退回，要求台中市政府重新依法編列。

雖然民進黨團全力動員以維持達到法定出席人數，希望趕快進入實質議程討論，沒想到國民黨團發動奇襲，所有成員暫時退席，由國民黨團書記長李中提出「額數」問題，要求清點人數，主席林士昌宣布休息10分鐘後，最後清點人數未達法定人數而宣布散會。市府追加減預算案首日因未完成議程遭大會擱置，明天將變更議程繼續審議。

民進黨團議員會後全部集結議事堂表達不滿，高舉「我要開會、拒絕空轉」、「市政建設不能等」、「惡意杯葛、苦了市民」、「到底還要亂多久」的海報，民進黨議會黨團總召何文海認為，國民黨惡意杯葛，苦了市民，要求回歸理性審查。1060321

(中央社)