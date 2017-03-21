李永得遭盤查風波 葉俊榮盼警民雙贏
內政部長葉俊榮今天被問到警方盤查客委會主委李永得風波站在哪一方時表示，都支持，希望創造警方民眾雙贏局面。
警政署反恐訓練中心今天啟用，內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩、桃園市長鄭文燦等人都到場參與。
而日前發生李永得在台北轉運站遭攔查，進而批評警方，引起社會關注，葉俊榮說，警方很認真維護安全，但執法的確需合乎程序，未來警察執行技巧上會持續進步，很感謝各界對警方關心。
葉俊榮表示，警方如果基於維安盤查以合乎程序方式進行，也盼受盤查民眾多點諒解，達到警方民眾雙贏局面。1060321
(中央社)
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