林全：兩岸協議監督條例該審

行政院長林全今天表示，兩岸協議監督條例該審，既然都已列為希望儘快通過的優先法案，當然是應該要審；而他支持的版本，就是民進黨團提出的版本。

內政委員會召委、國民黨立委曾銘宗22日將排審兩岸協議監督條例。國民黨立委費鴻泰今天在立法院施政總質詢時詢問林全，兩岸協議監督條例該不該審？

林全表示，兩岸協議監督條例該審。費鴻泰說，民進黨立法院黨團總召柯建銘認為還不是時候，要不要告訴柯建銘，應該要審？林全說，既然都已列為希望儘快通過的優先法案，當然是應該要審。

費鴻泰又說，現在有6個兩岸協議監督條例草案的版本，其中有2個版本直接把兩國論入法，請問行政院支不支持兩國論入法？林全說，每個立委提案他們都沒意見，但現在行政院的版本，就是民進黨立法院黨團提出的版本。

費鴻泰表示，行政院就是沒有版本，不敢送出來，若是行政院將兩國論入法，兩岸的關係可能就會非常緊繃，若兩國論沒在行政院的版本，獨派就開始要罵林全了，問題點就在這。

林全說，520之前他在民進黨智庫時，看過民進黨的兩岸協議監督條例草案版本，而這個版本就是他們認為可以的版本，所以到目前為止立場沒改變，他的立場就是民進黨團所提的這個版本。1060321

(中央社)