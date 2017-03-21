檢察廳官員：朴槿惠訊後將可回家
南韓前總統朴槿惠今天接受傳喚。經約5小時訊問，首爾中央地方檢察廳官員指出，訊問後朴槿惠將可回家，但拒絕說明她是否會再遭傳喚，目前也不清楚是否會簽發拘票。
路透社報導，檢方稍早聲明，朴槿惠在兩名律師陪同下抵達首爾中央地方檢察廳。接受訊問前，檢方提供茶給她喝，然後才由兩名檢察官和1名調查官員展開訊問。
檢方指出，朴槿惠拒絕檢方將偵訊內容錄影。
不到3小時後，訊問因午休而暫停。其中1名律師指出，朴槿惠午餐吃了些紫菜飯捲和1個三明治。
這名律師還說，朴槿惠已針對特定問題，跟律師練習答問，並表示她目前的健康情況並不是最佳狀態。
這名律師說：「由於看起來健康欠佳，訊問期間，她多次接受檢查。」
經約5小時訊問，檢察廳1名官員告訴記者，朴槿惠配合調查，但這名官員拒絕詳述偵訊內容及朴槿惠如何回答，也不願說明朴槿惠可能面臨哪些指控。
她可能遭檢方羈押。不過這名不願具名的官員說，訊問之後朴槿惠將可回家。
他拒絕說明朴槿惠是否將再遭傳喚，也不願說明是否會簽發拘票。（譯者：中央社何宏儒）1060321
(中央社)
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