遺屬年金 試院提高為月退休金1/2
考試院今天再度召開公務人員退休撫卹法草案全院審查會，放寬公務員遺族只要婚姻存續10年以上，年滿55歲，即可領遺屬年金，且將原草案領月退休金1/3，提高為1/2。
考試院全院審查會上午審查公務人員退休撫卹法草案，審查4條條文，經過約5個小時討論，通過2條，刪除1條，保留1條連同前次會議共保留5條；這5條因涉及18%優惠存款、退休所得替代率，將待銓敘部23日提出完整的成本分析精算報告，做為審查依據。
銓敘部原版本，公務員遺族不支領遺屬一次金者，得按原領月退休金1/3或兼領月退休金1/3，改領遺屬年金；審查會通過改為1/2。
且審查會也通過，將銓敘部所提只要法定婚姻關係於退休人員亡故時，已累積存續15年以上，年滿65歲以上可以領取遺屬年金，改為婚姻存續10年以上，年滿55歲。
銓敘部提出，公務員遺族如果領公家撫卹金或18%優惠存款，不可再領遺屬年金，但為充分照顧公務員，審查會改為可以領1/2。
全院審查會通過，公務員退休後，再任職務者，每月所領再任職薪資不可超過新台幣3萬2160元，審查會放寬，若受聘執行政府因應緊急救難，或受雇山地、離島等其他偏遠地區的公立醫療機構，從事基層醫療照護除外。
此外，草案規範，若有公部門、私部門兩種年資，各未滿15年，可合併計算（年資滿15年才能領年金），在公部門幾年就算幾年的年金，原立意是促進公、私部門的人才交流，但有考委認為，立意雖好，雙方條件差很多，這種交流不對等。審查會請銓敘部再研議。1060321
(中央社)
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