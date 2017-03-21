動員、戰綜、災防三合一會報 澎湖整合地區防救能量

106年全民防衛動員準備業務會報、全民戰力綜合協調會報暨災防會報第一次會議21日於消防局舉行，由縣長陳光復擔任召集人，他感謝上級長官指導與各地方單位的配合，藉由模擬災害兵棋推演，驗證縣府、國軍及民間災害救援工作，以因應任何緊急災難的發生，確保人民生命、財產安全。

三合一會報21日上午在消防局災害應變中心舉行，由陳縣長主持會議，包括副縣長林皆興、民政處長許啟川、消防局長葉天恭等一級主管、行政院災害防救辦公室參議馮德榮、行政院動員會報編纂林秀華、臺閩戰綜會報邱文鐸上校、澎湖後備指揮官劉東奇上校、南部地區戰綜會報方智弘及相關事業單位參與，模擬兵推演練災害搶救作業，以驗證地方政府災害防救計畫及各項應變措施。

陳光復致詞時感謝行政院上級單位指導與協助，關心澎湖救災演練工作，讓鄉親能安居樂業生活在這塊土地上。他也對於澎湖地區各級單位投入災害防救演練工作辛勞與付出表示謝意。

陳光復表示，救災工作並非一個單位所能承擔，本次會議界定為行政與軍事動員，藉由結合協調介面，讓災害發生時能熟練應變，使鄉親脫離困苦，保障鄉親生命、財產安全。

會中頒發教育處長葉子超等8位新任委員聘書、106年動員業務輔訪績優單位馬公分局及執行105年後備軍人資料清查作業績優單位西嶼鄉公所進行頒獎。

全民防衛動員準備業務會報、全民戰力綜合協調會報暨災害防救會報，採兵棋推演方式實施，藉演練強化「機制統合」、「政軍合同」之指揮應變效能，重點在協力地方災害防救、支援軍事作戰及動員整備為主，本次兵推重點演練「地震災害應變中心開設及初期應變作為」、「地震災害搶救作業」、「地震災後災民收容及生活機能回復作業」、「海嘯災害警報傳遞及避難疏散作業」及「海嘯災後災民收容及生活機能回復作業」等五個題目。演練地區可能面臨災害景象與處置方式，模擬各單位應變處置能力。

(中時)