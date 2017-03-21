共享單車停放亂象 廣州交委約談業者

大陸媒體近來報導民眾亂停放共享自行車的現象，廣州交委20日約談了摩拜、OFO、小鳴、小藍四家平台企業。

交委披露，政府管理部門關於中心城區道路設置自行車停放區的技術導則已完成修編，將於近期印發﹔同時針對現階段網路單車行業在廣州發展中存在的問題提出了具體的管理要求。

《廣州日報》21日報導，相比40萬輛的全市投放規模，各企業現有的配套設施、線下運營管理投入情況仍嚴重滯後。企業「重投放，輕營運」的矛盾依然突出，這是導致行業系列亂象的重要原因之一。

(旺報)