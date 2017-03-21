名家視評》杜紫宸：用全球視野看台積電布局美國

名家視評杜紫宸_用全球視野看台積電布局美國。（如無法收看，請按下面視頻）

名家視評杜紫宸_用全球視野看台積電布局美國

名家視評杜紫宸_用全球視野看台積電布局美國（本報資料照片）

日前傳出台積電3奈米有意赴美設廠，震撼業界，也震動「決策高層」，派出二位部長和一位署長去找張忠謀「聊天」，政府會這麼緊張，連忙派了多位部長級前往溝通、安撫，無異就是要把台灣的標竿企業，世界首屈一指的晶圓代工「台灣之光」台積電留在台灣，不過，前工研院競爭力研究中心主任杜紫宸有不同看法。

他認為，政府不能用狹隘的觀念來「留住」台積電佈局海外設廠，反而是更應該用全球的視野，鼓勵更多的台灣優良企業向外拓展設廠，服務當地的客戶，提高台灣精品與國外廠商競爭力，請聽杜紫宸的評論解析。

(中時電子報)