忘了回家的路 暖警助返家

蘆竹分局南竹所警員李國贊接獲民眾報案，指稱於在蘆竹區南昌路附近有失智迷失老婦需要協助，老婦精神狀況不佳，且對姓名、家中地址及電話無法完整陳述，李員立即使用新型M-POLICE警政人臉辨識系統確認身分，但仍無法確認，員警讓老婦飽餐後，她才娓娓道出自己的身分，最後連繫上家屬，幫老婦回家。

(中時)