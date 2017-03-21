幫身障者找職缺 公部門提供機會
市府勞動局為了讓領有身障手冊的朋友能有一份工作自給自足，執行「身障者就業友善計畫」，各區學校或是公部門都有職缺，勞工局長王安邦表示，歡迎符合條件的民眾報名，時間從27日至4月14日為止。
身障就業科長黃雪珍表示，為培養身心障礙者就業職能及互動技巧，提供職場學習體驗機會，今年共有105個公部門職缺，開放符合資格身心障礙者朋友報名登記，於勞動局身心障礙者就業管理中心，即市府4樓，電話：03-3321051、03-3321052。
在動保處工作的陳姓臨時工說，他處理文件掃描，清掃環境即郵件整理寄送等等，之後分配到收發室，伴隨3位阿姨一起處理工作，讓他有機會可以與外面世界接觸；而在平興國小工作的高先生說，工作讓他穩定自身情緒，也讓下班後的休閒活動更加充實，上班有目標，生活步調也更穩定。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。