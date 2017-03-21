幫身障者找職缺　公部門提供機會

市府勞動局針對持有身心障礙手冊者，提供公部門工作，歡迎前來求職。（甘嘉雯翻攝）

市府勞動局為了讓領有身障手冊的朋友能有一份工作自給自足，執行「身障者就業友善計畫」，各區學校或是公部門都有職缺，勞工局長王安邦表示，歡迎符合條件的民眾報名，時間從27日至4月14日為止。

身障就業科長黃雪珍表示，為培養身心障礙者就業職能及互動技巧，提供職場學習體驗機會，今年共有105個公部門職缺，開放符合資格身心障礙者朋友報名登記，於勞動局身心障礙者就業管理中心，即市府4樓，電話：03-3321051、03-3321052。

在動保處工作的陳姓臨時工說，他處理文件掃描，清掃環境即郵件整理寄送等等，之後分配到收發室，伴隨3位阿姨一起處理工作，讓他有機會可以與外面世界接觸；而在平興國小工作的高先生說，工作讓他穩定自身情緒，也讓下班後的休閒活動更加充實，上班有目標，生活步調也更穩定。

(中時)