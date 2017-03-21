維護生態 澎湖「摩西分海」4到9月旺季禁登島

澎湖縣湖西鄉北寮至赤嶼陸連島（摩西分海）區域，近年來已成為遊客到訪澎湖旅遊熱門景點，惟因每日分海時間的特性，容易引致人潮瞬間聚集湧入。

為維護海洋生態環境及遊客旅遊安全，澎管處於3月15日針對本區域之管理措施邀集地方政府單位及當地社區團體開會研議，會中確認將開放時間訂為每日上午八點至下午五點半（4至9月旺季期間配合清晨及傍晚展開之特定日為上午六點至下午六點半）、開放範圍為步道中心線左右各7.5公尺及赤嶼禁止登島等措施，並將於4月份起執行，同時進行公告程序作業。

澎管處籲請遊客及各相關業者體驗分海活動時，應配合遵守相關管理措施規定，共同維護本區域之環境生態與遊憩品質。相關規定可參閱澎管處行政資訊網查詢。

為兼顧區域之資源保育、遊憩安全及永續發展，澎管處同時著手辦理遊客旅遊行為觀測及生物資源調查等研究計畫，以評估了解本區域遊客承載量、遊客行為分析及本區域海洋生物資源分布情形，並依據調查結果滾動式檢討該區域之管理措施。未來更將評估以結合社區經營管理為方向，並發展深度導覽，朝向訓練在地區民為解說員或導覽員等方式著手，以提升本區域之遊憩品質及社區發展。

(中時)