馮勝賢任中職秘書長 王建民傳訊「恭喜」
中華職棒新任秘書長馮勝賢昨日（21日）上任，成為首位球員出身的秘書長，未來他將以「棒球人」的背景協助提升國內棒球環境，包括旅美投手王建民，及中職球星「恰恰」彭政閔、「大師兄」林智勝也都傳訊息道賀。
馮勝賢透露，昨日上任中職秘書長，不少現役球員在得知消息後都親自傳訊息或致電給予祝福，人在美國的王建民就透過通訊軟體傳了一句「加油」。
彭政閔則向的老戰友鼓勵，馮勝賢表示：「他跟我說『加油，希望你能帶領中華職棒。』我回他說，我們一起努力，中華職棒是屬於大家的。」另外包括中信兄弟王勝偉、Lamigo桃猿詹智堯，都親自打電話表達恭喜。
上任第2天，馮勝賢持續透過會議了解聯盟相關事務，他也再次提到自己在這位置上的任務，「最主要的還是要把所有的溝通管道暢通，希望能和球員工會、退役球員（OB）和學生棒球有更密切的連結，相對的，聯盟也會做出更專業的回饋。」
另外馮勝賢也提到，希望未來能朝培育更多棒球人才的方向努力，「我們需要多一些王柏融。」
(中時電子報)
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