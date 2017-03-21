桃連區特招甄選入學 請學生及家長注意

私立清華高中的軌道車輛特色班，設有會考每科成績達「基礎」的門檻，入學後享有3年免學雜費的優惠。（甘嘉雯翻攝）

私立清華高中的軌道車輛特色班，設有會考每科成績達「基礎」的門檻，入學後享有3年免學雜費的優惠。（甘嘉雯翻攝）

桃連區專業群科特招甄選入學即日起至24日開放報名，有9校提供48科、共2294個招生名額，其中台北科技大學附屬桃園農工的農業群特色班、私立清華高中的軌道車輛特色班，錄取後可享3年免學雜費的優惠，相當搶手。

市府教育局副局長高玉姿表示，特招甄選入學不受招生區限制且不考學科，只考4月29日的術科測驗，其中國立北科附工的農業群特色班、私立清華高中的軌道車輛特色班，設有會考每科成績達「基礎」的門檻，入學後享有3年免學雜費的優惠。

(中時)