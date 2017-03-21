清明節停車收費 請民眾注意

我要評比

清明節連續假期從4月1日連休4天，市府管轄的路邊（外）委外開單收費停車場，1、2日仍然按照該路段的日常收費方式收費，至於3日（周一）、4日（周二）則是取決該路段周六有無收費來決定，如果該路段周六本來就不收費，4月3、4日就不收費，否則一律收費。

(中時)