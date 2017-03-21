撇「狼狽為奸」 梅伊讚川普主動牽手很紳士
英國首相梅伊(Theresa May)日前受邀拍攝時尚雜誌《Vogue》四月號的封面，並在雜誌中透露2月到美國和川普見面時的細節，不少人批評她在兩人會面後川普就發布了7國穆斯林禁令，更罵兩人手牽手走進會場的「親密」畫面，可見兩人關係之好。不過梅伊不甩她和川普「狼狽為奸」的批評，表示和川普相處融洽，也稱讚川普主動牽她手的舉動很紳士。
梅伊在雜誌中透露，自己認為和川普的會面很融洽，而她也還原了備受大家討論，兩人在白宮手牽手當時的情況，她表示當時她與川普正在走下一個斜坡，川普說可能會有點難走，這個舉動非常紳士。
不過梅伊也透露自己對川普曾經對婦女的評論感到「不可接受」，但她沒有在和川普會面時，直接提出這個議題，因為她認為那是私人的評論，不應該在這種場合討論，而這也不代表她不敢面對衝突的議題。
帶領英國「脫歐」的梅伊，被視為是保守主義的代表，也因此時常被拿來和英國前首相「鐵娘子」柴契爾夫人(Margaret Thatcher)比較，更有不少人認為她和川普就像是當年柴契爾和前總統雷根(Ronald Reagan)的翻版，對此梅伊也表示：「柴契爾夫人只有一個，我是特瑞莎‧梅伊，我有自己的行事風格」。
而據專家分析，保守主義在英美兩地對政策造成的影響大不相同，像是LGBT議題在英國，並不會像美國的健保及持槍議題所受到的影響來的嚴重，美國的保守主義將影響到人們在「臥房」的政策，而在英國則不會如此。專家也認為梅伊在思想上比起川普，更接近前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)的思想。
(中時電子報)
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