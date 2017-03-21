第3屆青年從農計畫 志農青年深耕桃園
桃市府農業局推出「潛力青農培育計畫」，透過專家陪伴師的診斷，促使潛力青農們提昇生產技術及品質，並實際輔導正確可行方式，協助潛力青農規畫生產計畫，今年的青農學員於農場實習階段，可選擇潛力青農們的農場實習，讓青農力量更能團聚起來，達到「青年志農吸引志農青年」的效果。
為鼓勵桃園在地青年從事農業，為期7個月期程的第3屆「桃園市青年從農輔導計畫」21日舉辦開訓典禮，副市長王明德與第1、2屆桃青農一起為本計畫宣誓起跑，象徵經驗傳承青農，讓桃園農業生生不息。
王明德表示，桃園是北部農業的重要產區，精緻化農業更是未來發展的重點，而這幾年市府更積極投入青年農民的培育，以志農青年返鄉的理念吸引更多新世代的青年農民投入農業產業。
(中時)
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