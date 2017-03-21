真槍實彈 聯合反恐演練場面震撼

內政部警政署反恐訓練中心今天啟用，並結合警方特勤隊、國防部憲兵隊、海巡特勤隊、空勤總隊等共213人，出動直升機，並使用震撼彈、真槍模擬反恐演練，場面震撼逼真。

警政署反恐訓練中心今天在內政部長葉俊榮主持下，舉行聯合反恐演練，以「大規模濫殺攻擊演練」、「大量傷患與暖區救護」、「人質挾持事件攻擊演練與防爆演練」、「巴士劫持演練」及「高風險搜捕演練」等為主題，全長約25分鐘。

只見反恐人員表情嚴肅，遵照指令完成任務，看的出來平時訓練有素，而警政署為提高演練規模，現場的槍枝、震撼彈等設備，幾乎都是實彈上陣，除了因應國際恐攻，也為即將到來的台北世界大學運動會做準備。

葉俊榮表示，每個演練都表現良好，假使民眾有親眼目睹，對台灣反恐能量一定會大大提升信心，感謝客運、航空業者贊助汰換機具，當作演練用途。1060321

(中央社)