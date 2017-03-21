立委質疑淡江不續聘兼任師 教部將訪查

民進黨立委要求教育部應對淡江大學民國106學年度不續聘200名兼任教師嚴加調查，如果查證屬實，也應予嚴懲。教育部表示將組調查小組訪查。

教育部人事處科長林立曼表示，本週將組成調查小組，到淡江大學訪查釐清事實，若如報載不續聘200位未具本職的兼任教師，將予以嚴處。

教育部已於去年11月發函給大專校院，要求聘任兼任教師時，應以專業能力、課程需要、學生受教權為主要考量，不能因為未具本職兼任教師適用勞基法，就不予聘任。另外今年也已編列預算，補助大專校院因應適用勞基法後衍生的費用。

立法院教育及文化委員會的民進黨立委許智傑、李麗芬、蘇巧慧、吳思瑤、張廖萬堅、陳亭妃等人，下午在民進黨立法院黨團召開記者會。

民進黨立委們認為，傳出淡江大學106學年度不續聘200名兼任教師，但淡江大學不應僅僅為了節省勞保費與勞退提撥，就剝奪教師的工作權，這不僅讓大學的尊嚴掃地，也等同於用身教告訴全體學生，未來職場險惡、前途一片黯淡。

這些民進黨立委指出，過去半年已經多次提醒教育部，應該密切注意大學的聘任狀況，不能讓大學只因為兼任教師沒有具有本職而刻意解聘，教育部也承諾會進行處理，並在105年11月24日發出公文，要求大學應建構友善職場環境，不宜以未具本職兼任教師指定適用勞基法為由，不予聘任適任人員。

民進黨立委也發出4點呼籲，包括大學不要為了節省經費，剝奪教師工作權；教育機構不可帶頭成為慣老闆、教育部應該徹底追查；如果發現停聘、不續聘的狀況，應予嚴懲，情節嚴重者，應大幅扣減補助經費；淡江大學如果確實解聘或不續聘200名兼任教師，教育部應予嚴懲，以杜絕類似事件持續發生。1060321

(中央社)