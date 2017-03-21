體育改革 林全盼體育署發揮權責

行政院長林全今天針對體育改革說，希望體育署發揮主管機關的權責，盼透過改組讓內部產生質變，而體育發展委員會是做協調工作，若無其他意見，會盡量讓年輕的聲音進入體發會。

民進黨立委黃國書今天下午在立法院施政總質詢指出，台灣體育要改革，必先改革單項協會、體育署及體發會。他說，體發會委員年紀偏大，恐無法回應新世代球迷對體育改革的期盼，負責的政委張景森也非體育專業，應重新思考體發會的組成、職權，以回應球迷期待

林全表示，他是希望體發會做協調工作，不要這麼深的介入體育工作，還是希望體育署能發揮主管機關的權責。

林全說，張景森提的體育改革方向都正確，可惜所做的努力無法看到具體成果，可能是因為花在這方面的精力不夠，也許思考有欠成熟，他會來反省。

他說，他對體育問題有很多想法，但都沒以辦法貫徹落實，確實讓人很挫折，期待透過體育署改組讓內部產生質變。

有關體發會委員組成的部分，林全表示，會回去跟張景森商量，若沒有其他意見，會盡量讓年輕人進入體發會。他說，體發會是政院任務性編組，主要是諮詢工作，若找外聘，因為沒薪水、辦公室，是否能處理好，需要考量，至於找其他政委負責，也還要考慮。1060321

(中央社)