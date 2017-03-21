助終結北愛衝突 新芬黨領袖66歲辭世

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英國天空新聞網（Sky News）報導，北愛爾蘭前副首席部長麥金尼斯（Martin McGuinness）與世長辭，享壽66歲。

根據路透社和美聯社，麥金尼斯曾是愛爾蘭共和軍（IRA）指揮官和新芬黨（Sinn Fein）領導人，他放下武器，轉而調解談和，協助終結北愛爾蘭長達30年的衝突。

英國廣播公司（BBC）報導，成為促和談判代表的麥金尼斯，最後與英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）握手，為衝突畫下句點。

根據報導，1月告別政治生涯的麥金尼斯死於罕見的心臟疾病。

麥金尼斯說，他的病情和1月稍早宣布辭去副首席部長一職所引發的政治危機，導致他提早幾個月退休。

麥金尼斯1950年5月23日出生於倫敦德利（Londonderry）貧困的包格塞德地區（Bogside）1個大家庭。

年紀輕輕便離開學校的他在屠戶當學徒時，北愛爾蘭紛擾於1960年代晚期爆發。麥金尼斯對當局處理天主教徒發起民權運動的粗暴感到不滿，很快加入北愛軍事獨立組織愛爾蘭共和軍。

到了1972年1月，21歲的他就成為該組織第2號人物。

成為愛爾蘭共和軍高階指揮官的麥金尼斯，轉而致力斡旋對話會談，最終於1990年代促成和平談判。（譯者：中央社劉文瑜）1060321

(中央社)