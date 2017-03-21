馬伕筆錄做一半 疑心血管疾病送醫

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一名載送女子從事色情交易的邱姓馬伕，在接受警詢調查時，突然臉紅、盜汗，疑似心血管疾病發作；在筆錄做到一半時，被送醫急救，馬伕的家人事後感謝警方救人一命。

桃園警察分局今天表示，警察局行政組巡官汪思齊率隊執勤時，在寶慶路一家汽車旅館查獲從事色情的陳姓女子與男子從事性交易，並逮捕負責載送女子的53歲邱姓司機(俗稱馬夫)。

警方表示，3人在接受警詢調查時坦承犯行，但在製作筆錄過程中，邱男卻臉色潮紅、呼吸不順、盜汗，員警訊問是否喝酒，男子無力表示有些頭暈，只要休息一下就可以了。

但深具經驗的警方認為，邱男並非只是單純緊張，可能是生理疾病，立刻將他緊急送醫，醫師經檢查後，發現男子疑似有心血管疾病徵兆，需進一步留置觀察。警方等到邱男狀況穩定後才繼續完成筆錄。

而原本是警方查緝色情案件，卻因為員警協助馬伕送醫，反而讓邱男與家人感謝警方救他一命。1060321

(中央社)