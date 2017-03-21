開南大學校園旅展 以所學服務外界
開南大學位居桃園航空城核心，學校觀光與餐飲旅館學系特別規畫「旅展實習旅行社」，老師與學生邀請多家旅遊業者共襄盛舉，模擬真實旅展情境，配合多項趣味活動，讓產學交流無縫接軌，真實上陣，校長梁榮輝表示，觀光旅展設計，是考驗學生智慧與溝通企畫表達能力，希望學生能在活動中快樂學習。
已經舉辦6屆的開南大學校園旅展，21日起在陽光大道前一連舉辦辦3天，包括虎航、海南航空、香港航空、東方航空航空公司、大都會與春天旅行社、六福村主題樂園、老爺酒店等多家公司參與，此次校園旅展活動，只要花3000元買任何一個攤位的旅遊行程，就能抽香港來回機票。
觀光與餐飲旅館學系動員全體師生參與，從事前展場策畫與布置，到展位設計、海報美編、旅遊商品說明、攤位活動、旅遊商品行銷等工作，成功把課程所學的知識充分實作運用。
(中時)
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