AK-47槍廠打造20噸無人坦克

俄國卡拉什尼柯夫公司，除了製造步槍、機槍以外，也在設計無人坦克。(圖/卡拉什尼柯夫公司)

AK，也就是卡拉什尼柯夫(Kalashnikov)的縮寫，以創作出AK-47自動突擊步槍聞名於世，現在卡拉什尼柯夫公司除了繼續製作輕兵器以外，也將投入無人坦克的研發，他們正計劃建造代稱UCGV的無人坦克，上頭載有機槍和反坦克飛彈，全重達到20噸。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，俄國就這些年的作戰經驗，認為在巷戰或者步兵行軍當中，最好有足夠的火力支援在旁陪伴，因此積極開發無人坦克，卡拉什尼科夫也不例外。他們第一個作品是7噸重的BAS-01G 「同伴者」(Soratnik)這就是一輛迷你坦克，可以安裝7.62公釐口徑的PK通用機槍與8具9M133「短號」( Kornet-EM)反坦克飛彈。這型無人坦克是希望做為步兵行軍時的輔助火力，因此速度不快，最高僅時速30公里。

大多數的無人坦克也就是這樣的尺寸，因此卡拉什尼科夫推出的這一款重達20噸的UCGV，仍不清楚目要的設計目的，假如7噸重的BAS-01G，就能攜帶重機槍和8枚反坦克飛彈，已經接近步兵戰車甚至武裝直升機的攻擊火力，那麼20噸重的UCGV要裝載什麼火力? 大眾機械猜測，這種噸位有可能實際安裝125公釐口徑的坦克主炮，成為無人主力戰車。

卡拉什尼科夫公司之名，是來自著名的蘇聯槍王米哈爾．卡拉什尼科夫(Mikhail Kalashnikov)，他生於1919年的一個農民家庭，之後入伍從軍參與了第二次世界大戰，在戰爭期間參與設計衝鋒槍，到1947年完成AK-47突擊步槍的量產，從此聞名於世。除蘇聯生產以外，在東歐的捷克、波蘭與東德與中國大陸都在大量生產，總計全世界各地的AK-47總數超過1億把。之後卡拉什尼科夫持續改良槍械，到1974年又完成較小口徑的AK-74。卡拉什尼科夫公司如今是一家官股民股參半的聯合企業。槍王在2013年過逝，享年94歲。

(中時電子報)