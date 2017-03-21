WBC》有片！他的撲壘會轉彎 拜耶茲腰力94狂！
本屆經典賽曾以「不看球觸殺」（no-look tag）技驚四座的波多黎各二壘手拜耶茲（Javier Baez），4強準決賽改於跑壘時上演94狂美技，盜三壘飛撲時展現超強腰力，閃過荷蘭三壘手波格特（Xander Bogaerts）的觸殺，並在即時重播挑戰後，判定為安全上壘！
這次狂盜壘發生在4局下，二壘上的拜耶茲自行決定發動盜壘，撲向三壘的時間看起來比傳球慢了一點，但拜耶茲撲壘同時突然猛然扭腰，左手先抽回來，閃過波格特的手套觸殺，再瞬間去摸壘包。
剛巧波格特接球後觸殺時，並不是讓手套等在壘包附近，而是伸長手臂想去觸拜耶茲的身體，讓這次攻防呈現五五波的態勢。儘管三壘審第一時間判為出局，但多虧進入決賽已有完整的即時重播制度，讓波多黎各挑戰成功，成就這次的狂盜壘。
(中時電子報)
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