WBC》有片！他的撲壘會轉彎 拜耶茲腰力94狂！

波多黎各拜耶茲（右）狂盜壘成功，在壘包上興奮歡呼。（美聯社）

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波多黎各拜耶茲展現驚人腰力，閃過觸殺到三壘成功。（Eleven Sports Network授權嵌入）

本屆經典賽曾以「不看球觸殺」（no-look tag）技驚四座的波多黎各二壘手拜耶茲（Javier Baez），4強準決賽改於跑壘時上演94狂美技，盜三壘飛撲時展現超強腰力，閃過荷蘭三壘手波格特（Xander Bogaerts）的觸殺，並在即時重播挑戰後，判定為安全上壘！

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這次狂盜壘發生在4局下，二壘上的拜耶茲自行決定發動盜壘，撲向三壘的時間看起來比傳球慢了一點，但拜耶茲撲壘同時突然猛然扭腰，左手先抽回來，閃過波格特的手套觸殺，再瞬間去摸壘包。

剛巧波格特接球後觸殺時，並不是讓手套等在壘包附近，而是伸長手臂想去觸拜耶茲的身體，讓這次攻防呈現五五波的態勢。儘管三壘審第一時間判為出局，但多虧進入決賽已有完整的即時重播制度，讓波多黎各挑戰成功，成就這次的狂盜壘。

(中時電子報)