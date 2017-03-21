生態旅遊正夯！來後灣嘗鹽滷豆腐、大玩獨木舟

後灣海域非常適合發展無動力水上活動。（里山生態提供）

四面環海的台灣擁有豐富多元的自然美景，位於屏東縣車城鄉的後灣社區，在地居民會使用海岸的天然鹽滷製作手工豆腐，也利用後灣的海灣海域安全、風浪平穩，發展無動力水上活動，特別是冒險又刺激的獨木更備受許多水上活動者喜愛！面對蔚藍海洋、晴朗天空，將自己的身心靈釋放在大自然中，這些得天獨厚的特色讓後灣社區夥伴積極加入生態旅遊行列。

後灣社區，臨近海生館及關山，是墾丁西岸境內寧靜而淳樸的小漁村，村內218戶，住了525人，與世隔絕的寧靜像世界遺失的一角，卻擁有獨特的美好。優美的弧形沙灘，悠閒的度假氛圍，豐富多樣的潮間帶生物，是觀察生態的好去處，堤邊的彩虹橋曾是海角七號拍攝的場景，四季皆可觀賞夕陽落入海面，是家庭親子旅遊來墾丁不可錯過的私房景點。

經過一年多的籌備與訓練，車城後灣社區正式成軍，舉行社區生態旅遊巡守隊授旗典禮，配設社區關懷據點，在熱鬧的舞蹈開場，讓人感染社區溫馨的氣氛。社區夥伴述說一年多來推動生態旅遊培訓、遊客試導入的心得及甘苦談。

後灣社區夥伴利用天然海鹽製作手工豆腐。（里山生態提供）

後灣社區現前團隊生態遊程有鹽滷豆腐體驗、龜山導覽及無動力水上活動獨木舟及SUP（立槳）等活動，鹽滷豆腐使用在地海岸天然鹽滷作為豆腐的凝固劑，透過鹽滷豆腐活動讓遊客認識在地的掃鹽文化。

後灣社區授旗典禮大合照。（里山生態提供）

無動力水上活動範圍是在水域穩定的海灣內，沿岸景致宜人，在地水上教練陪同遊客體驗清涼有感的獨木舟活動。歡迎喜歡或想要在墾丁地區從事無動力水上活動的朋友，可以到後灣社區來參加活動！在陽光、美景中享受真正無拘束的旅遊！

(中時電子報)