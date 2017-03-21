法國核能專家來台 分享核廢料處理經驗
台灣核廢料處理陷入無解習題，核廢料集中乾貯、最終處置地選址遙遙無期。相較之下，法國已有3座中低階放射性廢棄物最終處置場，高階放射性廢棄物最終處置場也將於2030年啟用。
為此，台電今日邀請法國放射性廢棄物管理專責機構ANDRA的專家來台，分享核廢料處置經驗，希望為台灣核廢料處理找出解方。
大葉大學教授李康文憂心地說：「台灣核議題最大的問題是信任問題。」他認為台灣民眾對核能還有許多偏見，台電和主管機關第一步要做的是讓社會大眾瞭解核能，最好的方式就是強化公開參與，並且資訊透明。
ANDRA國際關係部經理Richard Poisson表示，法國民眾也有很多人對核廢料有疑慮，但是ANDRA針對不同的團體進行說明，開放設施參觀，也定期組織學校團體參訪，讓大眾了解核能。
另外，Richard Poisson指出回饋當地的重要性。他表示ANDRA也從建設經費中提撥部分金額作為回饋金，回饋當地居民，漸漸讓社會接受。
ANDRA首席技術長及國際研究發展處處長Patrick Landais認為重點是溝通，其實法國相關法規也不是一步到位，而是隨著時間推進修訂法規，漸漸完善整個制度。
ANDRA於1991年成為類似「行政法人」概念的獨立機構，目前是法國唯一負責放射性廢棄物管理和處置的機構。其經費主要來自法國電力公司和法國燃料公司等核廢料產生者。
大園汽電共生公司董事長李肖宗表示，台灣必須盡快催生出類似的獨立專責機構。目前台灣的第三方機構推動還在法案審理階段，立法院司法跟經濟委員會正在審議當中。
李康文認為，目前台電既是核廢料的產生者，又是核廢料的處理者，權責劃分不清，不僅台電操作上負擔沈重，社會也容易有疑慮。
(工商)
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