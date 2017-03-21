屏東鴨場發現禽流感 撲殺1萬2000隻鴨

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屏東鹽埔鄉1處肉鴨場被檢出染H5N2亞型高病原性禽流感，屏東家畜疾病防治所今天前往撲殺約1萬2000隻肉鴨。

防治所表示，已督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險。另已同步啟動鴨場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及沒有病毒活動。

防治所表示，在5月31日前，鴨隻應經中央動物防疫機關指定的檢驗單位檢驗家禽流行性感冒陰性，並檢附檢驗報告，才能送往屠宰場，從2月20日至3月21日，屏東縣鴨農上市屠宰鴨隻採樣共137件（130場合格、4場陽性、3場檢驗中）。1060321

(中央社)